В мире зафиксирован первый случай самопроизвольного взрыва наушников AirPods
Издание GizmoChina сообщает, что инцидент произошел 19 мая в Китае. 23-летний пользователь смартфона iPhone и наушников AirPods разговаривал со знакомым, как вдруг один наушник взорвался
Наушники AirPods производства компании Apple взорвались в ухе пользователя во время разговора по телефону. Пока это первый подобный случай.
Издание GizmoChina сообщает, что инцидент произошел 19 мая в Китае. 23-летний пользователь смартфона iPhone и наушников AirPods разговаривал со знакомым, как вдруг один наушник взорвался. В результате происшествия молодой человек получил травмы правого уха.
В больнице у пострадавшего выявили повреждение кожи передней стенки правого слухового прохода. Однако через две недели после выписки молодой человек пожаловался боль в ухе и снижение слуха. Врачи обнаружили скопление крови в барабанной полости.
Наушники AirPods мужчина купил в одном из магазинов-партнеров Apple. Специалисты американской компании забрали взорвавшиеся наушники на исследование, а пострадавшему выплатили компенсацию.