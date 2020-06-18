В России умер первый ребенок от «Кавасаки-подобной болезни», связанной с коронавирусом
В Москве зафиксирован первый случай кончины ребенка от нового заболевания, связанного с коронавирусом. Ранее западные врачи неоднократно сообщали о том, что у переболевших COVID-19 детей может возникать обширное поражение внутренних органо
В Москве зафиксирован первый случай кончины ребенка от нового заболевания, связанного с коронавирусом. Ранее западные врачи неоднократно сообщали о том, что у переболевших COVID-19 детей может возникать обширное поражение внутренних органов. Симптомы новой болезни схожи с синдромом Кавасаки.
В России о случаях такого заболевания среди детей ранее не сообщалось, однако сейчас стало известно о первой смерти от «Кавасаки-подобной болезни».
«Медуза» сообщает, что в Морозовской больнице скончалась двухлетняя Маруся Паршикова, которая была госпитализирована 18 мая с высокой температурой, увеличенными лимфоузлами и сыпью неизвестного происхождения. У девочки в ходе обследования были выявлены антитела к коронавирусу. 23 мая ребенок скончался в реанимации. Врачи Морозовской больницы назвали причиной смерти девочки Кавасаки-подобную болезнь, которая была вызвана коронавирусом и привела к обширному поражению внутренних органов.
Мать девочки сообщила изданию, что в Морозовской больнице с таким же диагнозом лежат еще несколько детей, хотя по телевизору заявляют, что в Москве нет ни одного ребенка с этим синдромом. Паршикова считает, что людей надо предупредить об опасности, грозящей их детям, а не «дезинформировать многомиллионную аудиторию».
Завкафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников заявил, что Кавасаки-подобная болезнь (другое название «мультисистемный воспалительный синдром») развивается через 1-6 недель после перенесенного коронавируса. Для этого заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, изменения слизистых, отек, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, сыпь, понос, рвота, головные боли.
Врач также сообщил, что за время пандемии в Морозовскую больницу поступили 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, а большинство из них уже выздоровели.