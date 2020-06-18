18 июня 10:54
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией. Самочувствие политика удовлетворительное, поэтому он находится на самоизоляции и продолжается работать, но дистанционно
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией. Самочувствие политика удовлетворительное, поэтому он находится на самоизоляции и продолжается работать, но дистанционно.
«Поводов для беспокойства нет», - заявили в пресс-службе Назарбаева.
Напомним, Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента в марте 2019 года. Страной он управлял с 1991 года. После отставки он сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». Помимо этого он остается членом Конституционного совета Казахстана.