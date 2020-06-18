18 июня 10:47
В Госдуме предложили снизить размер транспортного налога из-за пандемии коронавируса
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в текущем году размер транспортного налога на 25% в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить в текущем году размер транспортного налога на 25% в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Парламентарий направил письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором предложил снизить транспортный налог в регионах, где действовал режим повышенной готовности в связи с COVID-19. По мнению Василия Власова, данная мера стала бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки». Кроме того, многие россияне соблюдали режим самоизоляции и не пользовались своими автомобилями.
В Минтрансе пока инициативу Василия Власова не прокомментировали.