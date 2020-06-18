В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах
Российские общественники выступили с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и отказаться от их проектировки в новостройках. Соответствующее предложение содержится в письме Общественной палаты (ОП)
Российские общественники выступили с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и отказаться от их проектировки в новостройках. Соответствующее предложение содержится в письме Общественной палаты (ОП) России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества министру строительства и ЖКХ.
Член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов в беседе с «Известиями» пояснил, что мусоропроводы в жилых домах являются источниками неприятного запаха и шума, а также причиной появления насекомых и грызунов. Кроме того, из-за привычки курильщиков бросать окурки в мусоропровод часто возникают пожары.
Общественники предлагают полностью законсервировать мусоропроводы или ограничить их использование для утилизации исключительно одного вида отходов, например, органических. Это в свою очередь станет мотивацией для россиян к переходу на раздельный сбор мусора.