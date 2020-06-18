Ветеранов ВОВ, которые будут сидеть на параде рядом с президентом, отправили на карантин
Ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут сидеть рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы 24 июня, отправили на карантин по коронавирусу. Сейчас на изоляции в санаториях находятся около 80 ветеранов
Ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут сидеть рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы 24 июня, отправили на карантин по коронавирусу. Сейчас на изоляции в санаториях находятся около 80 ветеранов.
Агентство Bloomberg сообщает, что соответствующие меры Кремль принял, чтобы не заразить коронавирусом Владимира Путина. При этом источник издания в администрации президента заверил, что на карантин ветеранов отправили ради их собственного здоровья, поскольку они входят в группу риска.
Ранее СМИ сообщали, что во время пандемии коронавируса на встречу к президенту можно попасть только после прохождения тестирования на COVID-19. Также сообщалось, что в подмосковной резиденции Путина Ново-Огарево установили специальный тоннель, в котором людей обрабатывают дезинфицирующими средствами.