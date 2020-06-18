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18 июня 08:05

Генпрокуратура признала Мордовию и Чувашию самыми коррупционными регионами

Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции. Так, согласно докладу ведомства, самый высокий уровень коррупции был зафиксирован в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае, Архангельской, Брянской, Магаданской областей

Генпрокуратура признала Мордовию и Чувашию самыми коррупционными регионами

Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции. Так, согласно докладу ведомства, самый высокий уровень коррупции был зафиксирован в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

Коэффициент коррупционной преступности в этих регионах на 100 тысяч человек составляет от 26,31 до 29,68, сообщает РИА Новости.

По версии генпрокуратуры, самый низкий уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах коэффициент преступности составляет 6,41 до 9,94.

Большая часть выявленных преступлений связана с освоением бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации аукционов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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