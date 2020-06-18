18 июня 07:50
В результате ДТП под Саранском погибли шесть человек
Авария произошла в поселке Николаевка под Саранском около двух часов ночи. Два автомобиля Lada Granta столкнулись лоб в лоб, после чего обе машины загорелись
Фото: Столица С
В Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Люди буквально сгорели заживо в машине.
Авария произошла в поселке Николаевка под Саранском около двух часов ночи. Два автомобиля Lada Granta столкнулись лоб в лоб, после чего обе машины загорелись.
В управлении ГИБДД Мордовии сообщили, что в результате аварии погибли шесть человек. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.
Местное издание «Столица С» сообщает, что одна из сгоревших машин принадлежит службе такси, а у второй – пензенские номера.
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