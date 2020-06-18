Полицейские пришли в редакцию «Дождя» из-за статьи о продаже голосов на электронном голосовании по поправкам
Сотрудники полиции минувшей ночью приехали в редакцию телеканала «Дождь» и взяли объяснения у журналиста Антона Баева по поводу его материала о скупке сим-карт для регистрации аккаунтов на портале mos.ru
Сотрудники полиции минувшей ночью приехали в редакцию телеканала «Дождь» и взяли объяснения у журналиста Антона Баева по поводу его материала о скупке сим-карт для регистрации аккаунтов на портале mos.ru, чтобы принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Журналист ранее сообщал, что за каждый зарегистрированный аккаунт организаторы предлагают 75 рублей, а голос в поддержку поправок будет стоить 50 рублей.
Юрист редакции Роман Мазаев сообщил, что полицейские свой визит в редакцию объяснили поступившим заявлением по уголовной статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Пока дело не возбужденно, а силовики проводят проверку.
Шеф-редактор «Дождя» Дмитрий Еловский сообщил, что запрос на изучение репортажа Антона Баева пришел от представителей органа власти, предположительно, из Госдумы. «Как мне сказали представители МВД, им надо найти тех людей, кто организовывал продажу голосов и поставку сим-карт», - заявил Еловский.
Напомним, на сайте «Дождя» был опубликован материал о том, что через мессенджеры некие Олег Аникин и Александр Милостинкин набирают людей для массового создания аккаунтов на mos.ru для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Организаторы фальсификации передают исполнителям сим-карты и объясняют, каким образом их нужно зарегистрировать на портале и проголосовать в поддержку поправок. За регистрацию на сайте мэрии города участникам обещают заплатить по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50 рублей.