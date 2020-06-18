18 июня 04:05
Депутаты Мосгордумы попросили Верховный суд признать указ о проведении всероссийского голосования незаконным
Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин считает, что всероссийское голосование в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки угрожает жизни и здоровью россиян. Коронавирус пока не побежден, каждый день умирают десятки, а иногда сотни людей
Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин, Олег Шереметьев и политолог Валерий Соловей направили иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействительным указ президента Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса.
Евгений Ступин считает, что всероссийское голосование в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки угрожает жизни и здоровью россиян. Коронавирус пока не побежден, каждый день умирают десятки, а иногда сотни людей, поэтому проводить сейчас голосование – это преступление.
В этой связи депутаты считают, что Верховный суд должен признать президентский указ о проведении голосования по поправкам незаконным, сообщает «МБХ медиа».