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Общество
Формула обмана мэра Собянина
18 июня 03:15

Сотрудникам дагестанского центра травматологии пригрозили увольнением за создание профсоюза

Сотрудники медучреждения создали профсоюз с целью «защиты от произвола чиновников и администрации», но им пригрозили за это увольнением

Сотрудникам дагестанского центра травматологии пригрозили увольнением за создание профсоюза

Руководство дагестанского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева пригрозило медикам увольнением за создание профсоюза, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на лидера республиканского отделения «Альянса врачей» Салима Халитова.

Сотрудники медучреждения создали профсоюз с целью «защиты от произвола чиновников и администрации». Салим Халитов хотел уведомить об этом руководство РЦТО им. Цахаева, хотя закон не обязывает профсоюзы уведомлять работодателя об избрании председателя. Однако когда он собирался отнести протокол собрания работников и уведомление главврачу Абдурахману Гасанову, то в приемную его не пустили.

Позже медицинским сотрудникам и их родственникам пригрозили увольнением за участие в профсоюзной деятельности.

«Выяснилось, что главный врач пошел в Минздрав, разговаривал там с заместителем министра здравоохранения Мазаем Базукаевичем [Рамазановым] и попытался давить на работников первичной профсоюзной организации с угрозами, что их уволят, если они в течение 24 часов не выйдут из профсоюз», - рассказал Халитов.

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