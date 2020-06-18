Сотрудникам дагестанского центра травматологии пригрозили увольнением за создание профсоюза
Сотрудники медучреждения создали профсоюз с целью «защиты от произвола чиновников и администрации», но им пригрозили за это увольнением
Руководство дагестанского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева пригрозило медикам увольнением за создание профсоюза, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на лидера республиканского отделения «Альянса врачей» Салима Халитова.
Сотрудники медучреждения создали профсоюз с целью «защиты от произвола чиновников и администрации». Салим Халитов хотел уведомить об этом руководство РЦТО им. Цахаева, хотя закон не обязывает профсоюзы уведомлять работодателя об избрании председателя. Однако когда он собирался отнести протокол собрания работников и уведомление главврачу Абдурахману Гасанову, то в приемную его не пустили.
Позже медицинским сотрудникам и их родственникам пригрозили увольнением за участие в профсоюзной деятельности.
«Выяснилось, что главный врач пошел в Минздрав, разговаривал там с заместителем министра здравоохранения Мазаем Базукаевичем [Рамазановым] и попытался давить на работников первичной профсоюзной организации с угрозами, что их уволят, если они в течение 24 часов не выйдут из профсоюз», - рассказал Халитов.