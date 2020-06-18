В Москве подтвердились четыре случая принуждения бюджетников к электронному голосованию
По четырем точкам выезжали представители штаба, которые после общения с сотрудниками подтвердили сведения о принуждении к голосованию. Массух добавил, что это были две школы, библиотека и подразделение МЧС
В Москве подтвердились четыре случая принуждения сотрудников бюджетных организаций к участию в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию.
Глава комиссии Общественной палаты Москвы по технологиям «Умного города» и глава городского общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух рассказал «МБХ медиа», что по четырем точкам выезжали представители штаба, которые после общения с сотрудниками подтвердили сведения о принуждении к голосованию. Массух добавил, что это были две школы, библиотека и подразделение МЧС.
«Во-первых, проведена работа с горе-руководителями, которые, как мне кажется, перебарщивают на местах и требуют отчетности. Во-вторых, выдали им памятки о том, что можно делать и что нельзя - а можно только информировать граждан о предстоящем голосовании. Никаких принуждений к разным форматам голосования быть не должно», - заявил Массух.
Представитель Общественной палаты отметил, что принуждение к участию в электронном голосовании не является уголовным преступлением. «Я бы даже сказал, что это настойчивое информирование», - отметил Массух.