Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил соцсеть Facebook и принадлежащий ей Instagram в продвижении рекламы мошенников с использованием его имени. Бизнесмен пригрозил указанным соцсетям судом
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил соцсеть Facebook и принадлежащий ей Instagram в продвижении рекламы мошенников с использованием его имени. Бизнесмен пригрозил указанным соцсетям судом.
По словам Павла Дурова, мошеннические схемы одобряются модераторами, получают официальный статус рекламных объявлений и «вводят людей в заблуждение». При этом администрация Facebook игнорирует жалобы от пользователей.
«Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», - возмутился бизнесмен и пригрозил компании Марка Цукерберга судом.
Ранее газета «Известия» сообщала о мошеннической схеме, направленной в основном на пожилых людей, которые хотят заработать деньги на торговле ценными бумагами. В предложении говорилось об «уникальной торговой платформе для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы».