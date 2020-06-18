В Кремле не увидели нарушений в том, что жена Дмитрия Пескова выплатила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Администрация президента России в ходе проверки не выявила нарушений антикоррупционного законодательства супругой пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, которая взяла ипотечных кредит в иностранном банке на покупку квартиры в США
Администрация президента России в ходе проверки не выявила нарушений антикоррупционного законодательства супругой пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, которая взяла ипотечных кредит в иностранном банке на покупку квартиры в США. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос российского отделения организации Transparency International.
В ответе за подписью референта управления В. Белинского говорится, что подозрения в адрес Дмитрий Пескова и его супруги в нарушении законодательства о противодействии коррупции «не нашли подтверждения».
В Transparency International уверены в том, что проверка в отношении пресс-секретаря президента и его жены проводилась формально или вообще не проводилась. Российское законодательство запрещает родственникам чиновников брать кредиты в иностранных банках, а Татьяна Навка в конце мая 2020 года выплатила ипотеку в размере 1,16 млн долларов за квартиру в Нью-Йорке.