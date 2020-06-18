18 июня 00:34
Накануне возобновления матчей РПЛ у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус
По словам комментатора, положительные тесты на COVID-19 оказались у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова
Фото: foot.life
Шесть игроков футбольного клуба «Ростов» заразились коронавирусом. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По словам комментатора, положительные тесты на COVID-19 оказались у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.
Российский футбольный союз (РФС) и Роспотребнадзор рекомендовал ростовскому клубу уйти на двухнедельный карантин.
19 июня «Ростов» должен был сыграть с «Сочи», однако матч может быть перенесен в связи с заражением футболистов.
Напомним, что 19 июня должна возобновиться Российская премьер-лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса.