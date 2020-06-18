Российские власти вернулись к обсуждению вопроса о введении налога на богатство
Для Кремля и правительства подготовили более десяти вариантов увеличения налогов для богатых. Один из них предполагает повышение ставки налога НДФЛ для граждан с годовым доходом от 2-3 миллионов рублей
Российское правительство вернулось к обсуждению вопроса о введении налога на богатство. По некоторым данным, дифференцированная ставка налога в зависимости от размера доходов обсуждалась на самом верху еще до послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Источники Forbes сообщают, что для Кремля и правительства подготовили более десяти вариантов увеличения налогов для богатых. Один из них предполагает повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с годовым доходом от 2-3 миллионов рублей. Также предлагается отменить взимание НДФЛ с дохода в размере прожиточного минимума.
Источники говорят, что налог для богатых власти хотят увеличить не с целью увеличения доходов бюджета, а ради достижения социальной справедливости. Однако Министерство финансов выступило против введения дифференцированной ставки НДФЛ.