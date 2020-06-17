17 июня 18:31
Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год
Исполком УЕФА утвердил место проведения финалов Лиги чемпионов в следующие четыре года. Так, финальный матч турнира сезона 2019/2020 был перенесен на 2021 год
Исполком УЕФА утвердил место проведения финалов Лиги чемпионов в следующие четыре года. Так, финальный матч турнира сезона 2019/2020 был перенесен на 2021 год.
Финал Лиги чемпионов 2022 года состоится в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе клуба «Зенит». Финал ЛЧ-2023 пройдет в Мюнхене, а главный матч турнира 2024 года – в Лондоне на стадионе «Уэмбли», сообщает портал Sports.ru.
Решение сдвинуть сроки проведения ЛЧ на один год вперед связано с пандемией коронавируса. При этом текущий розыгрыш Лиги чемпионов был изменен и доиграют его в рамках «Финала восьми» в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа.