Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
17 июня 16:43

Минпросвещения утвердило расписание Единого государственного экзамена

Министерство просвещения России утвердило расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Напомним, в этом году расписание выпускных школьных экзаменов пришлось перенесли из-за пандемии коронавируса

Минпросвещения утвердило расписание Единого государственного экзамена

Министерство просвещения России утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Напомним, в этом году расписание выпускных школьных экзаменов пришлось перенесли из-за пандемии коронавируса.

Так, первый экзамен состоится 3 июля. Выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля, а на 10 июля назначен экзамен по математике профильного уровня. Экзамен по математике базового уровня по этому предмету в Минпросвещения решили отменить.

20 июля школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку и биологию. Устная часть экзамена по иностранному языку назначена на 22 и 23 июля.

Отметим, что ЕГЭ будет проводиться в очной форме.

Материалы по теме
Власти потратят 2 млрд рублей на оснащение всех школ камерами с функцией распознавания лиц
Детский омбудсмен призвала «мягко» оценивать знания выпускников во время ЕГЭ
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
Сейчас на главной
«Это и называется уважать ветеранов»
ветераны
«Это и называется уважать ветеранов»
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал законопроект об увеличении размера ежемесячных выплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей
Власти Кубани отменили для приезжих обязательный двухнедельный карантин
карантин
Власти Кубани отменили для приезжих обязательный двухнедельный карантин
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за людьми, которые приезжают из других регионов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что речь идет об отмене двухнедельного карантина для приезжих
Общество
ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении тяжелых форм коронавируса
По данным организации, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для больных COVID-19, который на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ
Сенаторы предложили закрепить в Трудовом кодексе «нерабочие оплачиваемые дни»
трудовой кодекс
Сенаторы предложили закрепить в Трудовом кодексе «нерабочие оплачиваемые дни»
Члены Совета Федерации предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову закрепить в Трудовом кодексе понятие «нерабочие оплачиваемые дни» и порядок такой оплаты
Во Франции из-за пандемии коронавируса началась распродажа замков
недвижимость
Во Франции из-за пандемии коронавируса началась распродажа замков
Во Франции собственники замков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынуждены увольнять персонал и даже выставлять свою недвижимость на продажу по сниженным ценам
Обнулиться за 50 рублей
поправки в конституцию
Обнулиться за 50 рублей
Жителям Москвы предлагают участвовать в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с «левых» сим-карт. За регистрацию на сайте мэрии города mos.ru избирателям обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок - еще 50 рублей
Бизнес
Клиенты МТС-банка пожаловались на хищение денег с их счетов
Клиенты МТС-банка сообщили о краже денег с их счетов мошенническим путем. В самом банке заявили, что информация о хищении средств клиентов не соответствует действительности. Сейчас в этой истории разбирается Роспотребнадзор
В резиденции Владимира Путина установили туннель для дезинфекции людей от вируса
Владимир Путин
В резиденции Владимира Путина установили туннель для дезинфекции людей от вируса
В подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех людей, кто через него проходит
Ульяновского протоиерея запретили в служении из-за членства в «Единой России»
РПЦ
Ульяновского протоиерея запретили в служении из-за членства в «Единой России»
Протоиерея Русской православной церкви из Ульяновской области Игоря Пашметова отстранили от служения на три года из-за его членства в партии «Единая Россия»
«Как можно людей просто в пыль превращать»
Единая Россия
«Как можно людей просто в пыль превращать»
В Москве член «Единой России Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии власти после получения штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина отметила, что это штраф стал своего рода триггером
Отдохнули? Теперь придется поработать
выходные
Отдохнули? Теперь придется поработать
Сенатор Андрей Кутепов предложил в следующем году сократить продолжительность новогодних и рождественских каникул в рамках поддержки экономики после пандемии коронавируса
Экс-омбудсмена приговорили к двум годам условно за мошенничество, которое он не совершал
алексей севастьянов
Экс-омбудсмена приговорили к двум годам условно за мошенничество, которое он не совершал
В Совете по правам человека при президенте отметили, что «коровье дело» войдет в историю современной России «как попытка наказать человека за его в прошлом чрезмерно активную правозащитную позицию»
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, у которых имеются на руках российские паспорта, смогут принять участие в голосовании
В США решили отказаться от лечения коронавируса противомалярийными препаратами
коронавирус
В США решили отказаться от лечения коронавируса противомалярийными препаратами
Управление по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пришло к выводу о недопустимости использования указанных препаратов в связи с угрозой сердечных осложнений
Авторская колонка
Спутник Ада - автомобиль LADA!
Все истинные бедствия происходят из боязни мнимых. Понятно, пить за рулем нельзя, НО?! Столкнулись две машины, двух разных миров, двух разных судебных систем. Одну производят в странах с высокой материальной ответственностью изготовителя и именно огромные судебные иски заставили максимально совершенствовать системы авто безопасности, в том числе Chrysler и его «Jeep Grand Cherokee»
Трунов Игорь
Twitter заблокировал страницу конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет Путин
лидеры россии
Twitter заблокировал страницу конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет Путин
«Лидеры России» это конкурс для менеджеров, которые претендуют на различные государственные должности. Победители конкурса составляют кадровый резерв
Империя Костюкова, или Как сделать миллионы на ЖКХ
расследование
Империя Костюкова, или Как сделать миллионы на ЖКХ
Пандемия коронавирусной инфекции, заставившая мобилизовать и экономику страны, и общество в целом, поставила в совершенно новые условия целый ряд отраслей и сфер жизни российского социума. Особая ответственность легла на врачей, транспортников... и службы ЖКХ
Россиян лишат права на благоприятную окружающую среду
экология
Россиян лишат права на благоприятную окружающую среду
Парламентарии хотят отменить ГЭЭ при строительстве наиболее опасных для природы объектов, в том числе мусоросжигательных заводов. Соответствующую норму обнаружили в пакете поправок к законопроекту о приоритетных стройках РЖД