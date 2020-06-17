Минпросвещения утвердило расписание Единого государственного экзамена
Министерство просвещения России утвердило расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Напомним, в этом году расписание выпускных школьных экзаменов пришлось перенесли из-за пандемии коронавируса
Министерство просвещения России утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Напомним, в этом году расписание выпускных школьных экзаменов пришлось перенесли из-за пандемии коронавируса.
Так, первый экзамен состоится 3 июля. Выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.
Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля, а на 10 июля назначен экзамен по математике профильного уровня. Экзамен по математике базового уровня по этому предмету в Минпросвещения решили отменить.
20 июля школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку и биологию. Устная часть экзамена по иностранному языку назначена на 22 и 23 июля.
Отметим, что ЕГЭ будет проводиться в очной форме.