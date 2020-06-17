Генпрокуратура выявили 190 незаконных уголовных дел в отношении предпринимателей
Глава ведомства Игорь Краснов в ходе своего доклада Совету Федерации также заявил о том, что проблема давления властей на бизнес в нашей стране остается актуальной
Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о незаконном возбуждении в 2019 году 190 уголовных дел против предпринимателей. Глава ведомства в ходе своего доклада Совету Федерации также заявил о том, что проблема давления властей на бизнес в нашей стране остается актуальной, сообщает РИА Новости.
Прокуратура и следственные органы установили, что 5% решений об уголовном преследовании и заключении предпринимателей под стражу принималось незаконно. Со своей стороны Игорь Краснов предупредил о риске роста незаконно возбужденных уголовных дел против бизнесменов во время пандемии коронавируса, поскольку обычно в условиях кризиса растет число неисполнений обязательств по гражданско-правовым сделкам, и, соответственно, растет число «желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур».
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов представил доклад об уровне доверия бизнеса к правоохранительным органам, согласно которому 74,3% экспертов юридической сферы и бизнесменов сочли ведение бизнеса в России небезопасным занятием. В целом уровень недоверия к правоохранительным органам вырос до 70,3%.