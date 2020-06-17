В Петербурге медсестру оштрафовали из-за расстегнутого защитного костюма во время визита в больницу губернатора
В Санкт-Петербурге медсестру приемного отделения № 3 госпиталя для ветеранов войн оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за того, что она не застегнула защитный костюм во время визита в медучреждение губернатора Александра Беглова
Фото: bestlj.ru
В Санкт-Петербурге медсестру приемного отделения № 3 госпиталя для ветеранов войн оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за того, что она не застегнула защитный костюм во время визита в медучреждение губернатора Александра Беглова. Соответствующее решение принял Василеостровский райсуд северной столицы.
Анастасию Муравьеву привлекли к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В решении суда говорится, что медсестра нарушила требования к ношению средств индивидуальной защиты.
Медсестру признали виновной в том, что она была «в неуставном виде» во время визита в госпиталь Александра Беглова.