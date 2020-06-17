Власти Бурятии решили использовать «номер спасения» 112 для голосования по поправкам в Конституцию
Бурятское МЧС объявило о принятии заявок на надомное голосование за поправки в Конституцию через номер 112, по которому обычно граждане сообщают о происшествиях в экстренные службы
Жители Бурятии получили смс-сообщения от регионального управления МЧС, которые содержат агитацию за принятие поправок в Конституцию РФ.
«Тайга.инфо» со ссылкой на депутата Народного Хурала Баира Цыренова сообщает, что бурятское МЧС объявило о принятии заявок на надомное голосование за поправки в Конституцию через номер 112, по которому обычно граждане сообщают о происшествиях в экстренные службы.
Текст смс-сообщения выглядит следующим образом: «Уважаемые жители республики! Вы можете проголосовать за поправки в Конституцию РФ безопасно для здоровья - на дому, заявки принимаются по телефону 112. Берегите себя и своих близких».
Депутат Цыренов заявил, что региональное МЧС своей инициативой дополнительно нагружает линию экстренных служб ради голосования по поправкам в Конституцию, главной из которых является обнуление президентских сроков Владимира Путина.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии пока не смогли ответить на вопрос журналистов, на каком основании ведомство может заниматься агитационной рассылкой и использовать телефон экстренных служб 112 в политических целях.