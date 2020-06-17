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Первым делом миллиарды – а лечение потом
17 июня 14:58

Алексей Навальный предложил властям повысить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал законопроект об увеличении размера ежемесячных выплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей

Алексей Навальный предложил властям повысить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей
Фото: megapolisonline.ru

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал законопроект об увеличении размера ежемесячных выплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

Проект закона политик отправил лидерам всех четырех фракций в Госдуме, а также президенту Владимиру Путину.

Алексей Навальный отметил, что участников ВОВ в России осталось всего 75 тысяч человек. «Мое предложение непосредственно воевавшим поднять [пенсию] до 200 тысяч [рублей] не будет таким уж обременительным для бюджета. Это во многом символический жест. Но его надо сделать», - отметил оппозиционер.

Одновременно с этим Навальный опубликовал на портале Change.org петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта». В Германии, по словам политика, ветераны вермахта получают от 111 тысяч до 626 тысяч рублей в месяц.

«Это и называется уважать ветеранов. Обеспечить им достойную жизнь, а не использовать в массовке во время парада, где они стоят рядом с путинскими министрами, каждый из которых миллиардер», - добавил оппозиционер.

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