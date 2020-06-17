В Москве пенсионеров регистрируют на mos.ru для участия в онлайн-голосовании без из разрешения
Персональные данные десятков московских пенсионеров оказались занесены в базы данных, которые используются для создания аккаунтов на портале mos.ru, чтобы в дальнейшем участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Персональные данные десятков московских пенсионеров оказались занесены в базы данных, которые используются для создания аккаунтов на портале mos.ru, чтобы в дальнейшем участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организаторов раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на онлайн-голосование.
Пенсионеров регистрируют на mos.ru без их ведома. Самому молодому участнику электронного голосования 60 лет, а самому старшему – 100 лет. Среди них есть ветераны Великой Отечественной войны и Герои труда.
По данным «Дождя», после получения сим-карты приходит база персональных данных для регистрации на mos.ru в виде нескольких таблиц в Excel, часть из которых составлена по индексу, а часть — по органу, выдавшему паспорт. После активации сим-карты нужно завести аккаунт, указав данные из таблиц (номер паспорта, СНИЛС, адрес, возраст, ФИО).
Ранее телеканал сообщил, что в Москве людям предлагают за 75 рублей зарегистрироваться на mos.ru и еще 50 рублей предлагают за голос в поддержку поправок в Конституцию. Регистрация на портале проходит через сим-карты, которые выдают организаторы. Каждый участник схемы должен регистрировать минимум 20 аккаунтов в сутки.
Раздачей сим-карт и рассылкой баз с персональными данными занимаются Олег Аникин и Александр Милостинкин. Аникин может быть связан с охранной компанией GetGuard, сообщает «Дождь».