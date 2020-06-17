В Депобразования Москвы назвали фейком информацию о принуждении учителей к голосовании по поправкам в Конституцию
Замглавы департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая назвала фейком аудиозапись, на которой она требует от учителей голосовать за принятие поправок в Конституцию. Запись была опубликована оппозиционером Алексеем Навальным
Замглавы департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая назвала фейком аудиозапись, на которой она требует от учителей голосовать за принятие поправок в Конституцию. Запись была опубликована оппозиционером Алексеем Навальным.
Чиновница заявила, что «кто-то прикрылся ее именем и местом работы» и пытался выдать себя за нее. Смирницкая в беседе с телеканалом RT отметила, что «разъяснительную работу» с учителями о голосовании ведут только представители профсоюза, но «делают они это только в информативной форме».
Днем ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что московские власти принуждают сотрудников бюджетных организаций регистрироваться для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Оппозиционер опубликовал копии таблиц с отчетами департамента информационных технологий Москвы о том, сколько сотрудников конкретного предприятия зарегистрировалось для электронного голосования.