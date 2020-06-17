ЦИК предоставит заболевшим россиянам возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
При входе на участки у граждан будут измерять температуру тела, а если у кого-то она окажется выше нормы, то таким избирателям предоставят отдельное помещение
Центризбирком предоставит заболевшим избирателям возможность принять участие в голосовании по вопросу поправок в Конституцию.
Секретарь комиссии Майя Гришина сообщила, что граждане с высокой температурой смогут проголосовать вне избирательных участков. Так, при входе на участки у граждан будут измерять температуру тела, а если у кого-то она окажется выше нормы, то таким избирателям предоставят отдельное помещение. В нем гражданин сможет оформить заявление для голосования вне участка, после чего ему принесут урну для «бесконтактного» голосования.
«И он проголосует, несмотря на то, что у него не очень хорошо все со здоровьем», - заявила Майя Гришина, лова которой приводит «Медуза».
Напомним, что ранее в ЦИК отказались проводить массовое тестирование сотрудников участковых и территориальных избирательных комиссий на коронавирус. При этом несколько сотен членов УИКов отказались участвовать в проведении голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса из опасений заразиться коронавирусом и заразить им других.