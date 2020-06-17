В США полицейским запретили применять при задержании удушающий прием
Глава Белого дома запретил сотрудникам полиции применять при задержании удушающий прием, то есть «физический маневр, ограничивающий способность человека дышать с целью обездвижить его»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении полицейской реформы на фоне массовых протестов в стране против расизма и насилия со стороны силовиков.
Глава Белого дома запретил сотрудникам полиции применять при задержании удушающий прием, то есть «физический маневр, ограничивающий способность человека дышать с целью обездвижить его». Такой прием можно будет использовать только, если жизни силовику угрожает опасность.
В рамках реформы в США будет создана база, содержащая сведения о полицейских, а также нарушениях, допущенных ими, в том числе информацию о чрезмерном применении силы. Еще одна мера – это выделение грантов на обучение полицейских мирному разрешению конфликтов.
Напомним, в США с конца мая проходят массовые протесты против полицейского насилия, поводом для которых стала гибель ранее судимого афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб при задержании, когда полицейский применил к нему удушающий прием.