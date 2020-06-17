17 июня 12:58
Власти Кубани отменили для приезжих обязательный двухнедельный карантин
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за людьми, которые приезжают из других регионов. Губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что речь идет об отмене двухнедельного карантина для приезжих
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за людьми, которые приезжают из других регионов. Губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что речь идет об отмене двухнедельного карантина для приезжих.
По приезду в Краснодарский край всех россиян будут тестировать на коронавирус, а также измерять у них температуру. Туристы также обязаны будут сообщать властям адрес своего проживания на Кубани.
Одновременно с этим Вениамин Кондратьев предупредил туристов, что если хотя бы у одного отдыхающего будет выявлен коронавирус, то место его проживания станет обсерватором.