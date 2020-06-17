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Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
17 июня 12:53

ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении тяжелых форм коронавируса

По данным организации, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для больных COVID-19, который на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ

ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении тяжелых форм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о прорыве в лечении коронавирусной инфекции. По данным организации, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для больных COVID-19, который на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

ВОЗ назвала результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании «научным прорывом». По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, это первый препарат, который показал снижение смертности среди коронавирусных пациентов , которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», - заявил глава ВОЗ, слова которого приводит РБК.

Препарат дексаметазон до пандемии коронавируса применяли в основном в лечении онкологических заболеваний.

Напомним, что ранее ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса в связи с тем, что он увеличивает смертность ковидных пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний.

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