ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении тяжелых форм коронавируса
По данным организации, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для больных COVID-19, который на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о прорыве в лечении коронавирусной инфекции. По данным организации, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для больных COVID-19, который на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.
ВОЗ назвала результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании «научным прорывом». По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, это первый препарат, который показал снижение смертности среди коронавирусных пациентов , которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.
«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», - заявил глава ВОЗ, слова которого приводит РБК.
Препарат дексаметазон до пандемии коронавируса применяли в основном в лечении онкологических заболеваний.
Напомним, что ранее ВОЗ приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса в связи с тем, что он увеличивает смертность ковидных пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний.