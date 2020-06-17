Сенаторы предложили закрепить в Трудовом кодексе «нерабочие оплачиваемые дни»
Члены Совета Федерации предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову закрепить в Трудовом кодексе понятие «нерабочие оплачиваемые дни» и порядок такой оплаты
Члены Совета Федерации предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову закрепить в Трудовом кодексе понятие «нерабочие оплачиваемые дни» и порядок такой оплаты.
«В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за „нерабочие оплачиваемые дни“, объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - заявила вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова.
Напомним, что президент России Владимир Путин в конце марта вместо карантина объявил «нерабочий режим», который длился больше месяца. При этом глава государства обязал работодателей выплатить своим сотрудникам зарплату за нерабочие дни. В реальности же многие россияне вынуждены были сидеть без денег или уволиться, поскольку некоторым работодателям оказалось не по карману выполнение указа президента.
В свою очередь российские власти отказались вводить режим ЧС в связи с пандемией коронавируса, чтобы не возмещать гражданам и организациям убытки, связанные с карантинными ограничениями.