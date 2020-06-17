17 июня 11:47
В аэропорту Перми совершил аварийную посадку «суперджет» из Москвы
На борту лайнера находись 45 пассажиров и пять членов экипажа. Пилоты благополучно посадили «суперджет», пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются
В аэропорту Перми совершил аварийную посадку пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы.
РИА Новости сообщает, что экипаж сообщил о технической неисправности на борту, однако подробности пока неизвестны.
На борту лайнера находись 45 пассажиров и пять членов экипажа. Пилоты благополучно посадили «суперджет», пострадавших в результате происшествия нет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.