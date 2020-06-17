В Архангельской области 19-летний юноша обиделся на полицейских и поджог их машину
В Архангельской области в отношении 19-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту поджога полицейской машины. Молодой человек уже признал свою вину
В Архангельской области в отношении 19-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту поджога полицейской машины. Молодой человек уже признал свою вину.
В ходе допроса юноша рассказал следователям, что накануне инцидента он вмешался в разбирательство полицейских и местных жителей, уснувших в автомобиле на проезжей части. При этом силовики в грубой форме попросили подозреваемого не мешать им работать. Юноша обиделся и решил отомстить полицейским. Он дождался, когда силовики закончат разбирательство и вернутся на служебном автомобиле к административному зданию, после чего облил их машину бензином и поджог колесо. Сотрудники сразу заметили дым и оперативно потушили пожар.
В отношении юноши возбужден уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».