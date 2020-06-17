17 июня 10:57
В России суточный прирост заразившихся коронавирусом сократился до 7 843 человек
В России за прошедшие сутки выявили менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло на 7 843 человека до 553 301 человека. Число выздоровевших выросло до 304 342 человек
В России за прошедшие сутки выявили менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло на 7 843 человека до 553 301 человека. Число выздоровевших выросло до 304 342 человек.
По данным оперштаба, за сутки от коронавируса скончались 194 человека. Всего в стране зарегистрировано 7 478 летальных случаев.
В Москве количество новых случаев заражения снизилось до 1 065 человек, в Московской области – зарегистрировано 680 новых случаев, в Петербурге – 228, в Нижегородской области – 238, в Свердловской области – 227, в Ростовской области – 152, в Красноярском крае – 160. Резкий прирост заразившихся за прошедшие сутки зарегистрирован в Ханты-Мансийском АО, где заболели 237 человек (всего 5 210 человек).