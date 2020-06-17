17 июня 08:37
Во Франции из-за пандемии коронавируса началась распродажа замков
Во Франции собственники замков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынуждены увольнять персонал и даже выставлять свою недвижимость на продажу по сниженным ценам
Во Франции собственники замков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынуждены увольнять персонал и даже выставлять свою недвижимость на продажу по сниженным ценам.
Эксперты говорят, что летом 2020 года владельцы замков недосчитаются от 40 до 80% своей выручки, поскольку основной доход идет от проведения мероприятий, которые из-за пандемии были запрещены. Частные лица вынуждены отменять или переносить свои вечеринки на 2021 год, а компании сокращают свои бюджеты и в первую очередь стараются сэкономить на мероприятиях, сообщает The Telegraph.
Эксперты в сфере недвижимости сообщают, что из-за коронавируса некоторые собственники вынуждены будут выставить свои замки на продажу, причем по минимальной цене.