Жителям Москвы предлагают по 50 рублей за голос в поддержку поправок в Конституцию
Жителям Москвы предлагают участвовать в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с «левых» сим-карт. За регистрацию на сайте мэрии города mos.ru избирателям обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок - еще 50 рублей
Жителям Москвы предлагают участвовать в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с «левых» сим-карт. За регистрацию на сайте мэрии города mos.ru избирателям обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок - еще 50 рублей.
Телеканал «Дождь» сообщает, что для массового электронного голосования людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. Участник чата под именем «Олег Викторович» сообщил, что в сутки необходимо регистрировать минимум 20 аккаунтов для онлайн-голосования. При этом в описании его аккаунта указан сайт охранной компании Getguard. По запросу «Олег Викторович getguard» поисковая система Google выдала ссылку на некого Олега Аникина.
Журналист телеканала встретился с Аникиным и получил от него 25 сим-карт, упакованных в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. Сам Табашников заявил, что никакого Аникина он не знает.
Напомним, что электронное голосование по вопросу изменения Конституции РФ будет проводиться в Москве и Нижегородской области. При этом СМИ ежедневно сообщают о жалобах сотрудников как бюджетных так и частных компаний на принуждение к участию в голосованию. Под угрозой увольнения граждан заставляют регистрироваться на портале mos.ru для участия в электронном голосовании.
Напомним, что ключевой поправкой в Конституцию является обнуление президентских сроков Владимира Путина, что даст ему право снова баллотироваться на пост главы государства. При этом власти стараются не упоминать пункт об обнулении сроков Путина и делают упор на то, что поправки позволят сохранить традиционные семейные ценности и защитят права граждан.