Минздрав выдал разрешение на проведение испытаний первых вакцин от COVID-19 на людях
Разрешение на проведение клинических исследований получил Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Испытания вакцины от коронавируса будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко
Минздрав России выдал первые разрешения на проведение клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. Соответствующие сведения размещены в реестре клинических исследований Минздрава, сообщает «Фармацевтический вестник».
Разрешение на проведение клинических исследований получил Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Испытания вакцины от коронавируса будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета.
В исследовании участвуют препараты «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Каждая вакцина будет испытываться на группах из 43 добровольцев. Исследование завершится в декабре текущего года.
Ранее сообщалось, что сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на себе и признали этот эксперимент успешным. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.