Клиенты МТС-банка пожаловались на хищение денег с их счетов
Клиенты МТС-банка сообщили о краже денег с их счетов мошенническим путем. В самом банке заявили, что информация о хищении средств клиентов не соответствует действительности. Сейчас в этой истории разбирается Роспотребнадзор
Клиенты МТС-банка сообщили о краже денег с их счетов мошенническим путем. В самом банке заявили, что информация о хищении средств клиентов не соответствует действительности. Сейчас в этой истории разбирается Роспотребнадзор.
Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форуме banki.ru о краже денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам. Пострадавшие клиенты также создали чат во «ВКонтакте», в котором состоят около 30 человек, сообщает РБК.
Граждане рассказали, что в конце мая произошла принудительная смена паролей банком для входа в мобильное приложение. Клиенты без предупреждения получили смс-сообщение от МТС-банка с новым паролем, при этом часть пользователей не смогли зайти по нему в личный кабинет. В пресс-службе банка тогда объяснили смену паролей проведением мероприятий по повышению безопасности онлайн-сервисов. Сейчас в МТС-банке уверяют, что смена паролей и жалобы на кражи никак между собой не связаны.
При этом с конца мая по начало июня произошли списания со счетов без ведома их владельцев. В основном деньги списывались со счетов, привязанных к кредитным картам, но есть также случаи списания средств с дебетовых карт и накопительных счетов. По данным РБК, клиенты банка лишились около 1,8 млн рублей.
Мошенники блокировали мобильный номер клиента (сотовым оператором большинства пострадавших является МТС), меняли в банке номер клиента на свой, получали доступ к счету и онлайн-банкингу и переводили деньги на свои счета. Один из пострадавших сообщил, что 4 июня ему была подключена услуга добровольной блокировки номера, а через несколько часов прошли списания средств со счета.
В МТС-банке сообщили, что с этой проблемой к ним обратились только несколько человек. Сейчас по их заявлениям проводится проверка. Одновременно с этим представитель банка заявил, что информация о краже денег со счетов не соответствует действительности.
В Центробанке сообщили, что в курсе жалоб клиентов МТС-банка и сейчас разбираются в ситуации. Проверку по данному факту также проводит Роспотребнадзор.