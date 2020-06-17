Российский суд назначил женщине-трансгендеру компенсацию в 1,8 млн рублей за увольнение после смены пола
В Санкт-Петербурге суд назначил компенсацию в размере 1,85 млн рублей трансгендерной женщине Анастасии Васильевой за увольнение с работы после смены пола. Истица ранее работала в типограции
В Санкт-Петербурге суд назначил компенсацию в размере 1,85 млн рублей трансгендерной женщине Анастасии Васильевой за увольнение с работы после смены пола. Истица ранее работала в типограции.
В сообщении ЛГБТ-группы «Выход» говорится, что это первый известный случай в России, когда трансгендерная женщина открыто отстояла в суде свои права.
Анастасию Васильеву уволили с работы в июле 2017 года с должности печатника. Это произошло после смены пола. Работодатель обосновал свое решение списком из 456 профессий, которые запрещены для женщин.
Васильева обратилась в суд с иском о дискриминации и с требованием восстановить ее на работе. Она также просила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В ноябре 2017 года райсуд отказал Васильевой в удовлетворении ее требований, в апреле 2018 года городской суд оставил решение без изменения.
Позже президиум городского суда отправил дело трансгендера на пересмотр, так как экспертиза установила, что Васильева может выполнять работу печатника. Список запрещенных для женщин профессий связан с охраной материнства.
В ходе пересмотра суд первой инстанции признал увольнение незаконным и постановил заплатить Васильевой 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,85 млн рублей компенсации за вынужденный прогул.