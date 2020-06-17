17 июня 03:11
В резиденции Владимира Путина установили туннель для дезинфекции людей от вируса
В подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех людей, кто через него проходит
Фото: РБК
В подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех людей, кто через него проходит. Об этом рассказали журналисты из кремлевского пула.
По данным РИА Новости, разработкой дезинфицирующего туннеля занималась компания из Пензы. Система распыляет убивающий вирус раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего по тоннелю человека и окружает его «своеобразным мелкодисперсным водным туманом».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что для защиты Владимира Путина от коронавируса «делается все, что нужно», например, попасть к нему на встречу невозможно без предварительного тестирования на COVID-19.
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