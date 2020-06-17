17 июня 02:41
В России полностью все карантинные ограничения отменят не раньше февраля 2021 года
В России полностью все ограничения, веденные в связи с пандемией коронавируса, снимут не раньше февраля 2021 года. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава Минздрава Михаил Мурашко
Фото: news24-7.ru
В России полностью все ограничения, веденные в связи с пандемией коронавируса, снимут не раньше февраля 2021 года. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять [ситуацией]», - отметил Михаил Мурашко.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшиеся в столице ограничения власти не снимут раньше середины июля. «Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», - отметил мэр.