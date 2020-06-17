Сервис отслеживания полетов скрыл данные о перемещениях частного самолета Рамзана Кадырова
Бизнес-джет Airbus ACJ319 с бортовым номером VQ-BVQ, который российские СМИ связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, оказался скрыт в сервисе отслеживания полетов Flightaware
Бизнес-джет Airbus ACJ319 с бортовым номером VQ-BVQ, который российские СМИ связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, оказался скрыт в сервисе отслеживания полетов Flightaware, сообщает «МБХ медиа».
На сайте сервиса сообщается, что блокировка воздушного судна делает его невидимым для всех остальных пользователей, кроме владельца. Для того, чтобы заблокировать самолет для отслеживания, его эксплуатант должен оформить подписку на сервис. Сколько стоит такая услуга, не сообщается.
С помощью сервиса Flightaware «МБХ медиа» узнало, что частные самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова, Светланы Медведевой и других высокопоставленных россиян неоднократно летали за границу после приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
Сам Рамзан Кадыров отрицает наличие у него частного самолета.