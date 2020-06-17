Ульяновского протоиерея запретили в служении из-за членства в «Единой России»
Протоиерея Русской православной церкви из Ульяновской области Игоря Пашметова отстранили от служения на три года из-за его членства в партии «Единая Россия»
Протоиерея Русской православной церкви из Ульяновской области Игоря Пашметова отстранили от служения на три года из-за его членства в партии «Единая Россия».
Игорь Пашметов сообщил изданию «Волга. МБХ медиа», что ранее не получал предупреждений от митрополита симбирскогого Иосифа по поводу наличия у него партийного билета. Протоиерей отметил, что вступил «Единую Россию» еще в 2003 «на подъеме патриотического движения». Кроме того, его на это благословил тогдашний митрополит Прокл.
«Это все на общественных началах. Я же не депутатствовал, помогал в выборах [губернатора] Морозова, был доверенным лицом. Но административных должностей я никогда не занимал», = добавил священнослужитель.
Согласно постановлению Священного Синода РПЦ от 2012 года, священнослужителям запрещается состоять в политических партиях.