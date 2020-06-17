В больницах Ингушетии выявили нехватку оборудования и лекарств для коронавирусных пациентов
В больницах республики Ингушетии выявили нехватку медицинского оборудования и нарушения в распределении лекарств, которые применяются для лечения коронавируса
В больницах республики Ингушетии выявили нехватку медицинского оборудования и нарушения в распределении лекарств, которые применяются для лечения коронавируса.
Сотрудники республиканского управления Росздравнадзора проверяли деятельность Минздрава региона и подведомственных ему медицинских организаций в период с 8 по 10 июня. В ходе проверки было выявлено, что в больницах, в том числе перепрофилированных для приема коронавирусных пациентов, не оказалось достаточного количества необходимого медицинского оборудования.
Проверяющие из Росздравнадзора выявили нехватку иммунобиологических препаратов – вакцин, а в больницах наблюдается недостаточный контроль за распределением лекарств, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. Помимо этого в ведомстве указали на фактическое отсутствие автоматизированной системы госпитализации на станции скорой помощи.