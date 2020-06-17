Мэрия Москвы будет следить за посетителями летних веранд кафе с помощью дронов
Представитель Госинспекции по недвижимости сообщил, что дроны будут фиксировать наличие защитных масок у работников, а также соблюдение социальной дистанции посетителями
Фото: metronews.ru
Мэрия Москвы планирует использовать беспилотные аппараты для слежки за посетителями и работниками на летних верандах кафе и ресторанов.
Представитель Госинспекции по недвижимости сообщил агентству ТАСС, что дроны будут фиксировать наличие защитных масок у работников, а также соблюдение социальной дистанции посетителями. Кроме того, уполномоченные органы власти будут использовать данные с камер дронов для оформления штрафов за нарушение санитарных требований.
Позже чиновники уточнили, что дроны будут использоваться для контроля за порядком размещения летних веранд заведений общепита и за соблюдением дистанции между столиками, но не будут следить за людьми.