СКР после экологической катастрофы в Норильске возбудил дело против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в почву и водоемы в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Дело заведено в отношении главного государственного инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в почву и водоемы в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Дело заведено в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.
По версии следствия, инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова в 2017-2018 годах проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, которая принадлежит АО «НТЭК» («дочка» «Норникеля»), но не проверила аварийный топливный резервуар.
В результате бездействия подозреваемой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, что в дальнейшем привело к разрушению целостности топливного резервуара, разливу более 20 тысяч тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде. Напомним, что не менее 17 тысяч тонн топлива вылились в почву и водоемы.
По делу об экологической катастрофе ранее были арестованы несколько сотрудников АО «НТЭК».