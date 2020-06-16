Власти Москвы в качестве эксперимента снизят стоимость проезда на одной из линий метро
Власти Москвы в рамках эксперимента снизят стоимость проезда на одной из веток столичного метрополитена. В департаменте транспорта города сообщили, что идея заключается в том, чтобы «сгладить нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик»
Власти Москвы в рамках эксперимента снизят стоимость проезда на одной из веток столичного метрополитена. В департаменте транспорта города сообщили, что идея заключается в том, чтобы «сгладить нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик».
В мэрии сообщили, что если столичные работодатели изменят режим работы сотрудников, так чтобы некоторые из них по желанию могли начинать рабочий день в 6-7 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру значительно снизится. Кроме того, это позволит увеличить возможности социального дистанцирования в общественном транспорте, как того требует Роспотребнадзор.
Эксперимент со снижением стоимости проезда стартует в сентябре. На какой ветке метро он будет проводиться, на сообщается.
По данным Дептранса, до пандемии коронавируса количество автомобилей на городских дорогах достигало в час пик 600 тысяч единиц, что в 10 раз превышает разгруженное ночное время. При этом в 9 утра на дорогах было в 2-2,5 раза больше автомобилей, чем в 6 утра. Аналогичная ситуация наблюдалась и в общественном транспорте.