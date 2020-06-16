В Златоусте сотрудников «скорой помощи» обвинили в распространении фейк-ньюс после жалобы на невыплату надбавок
В Златоусте Челябинской области в отношении сотрудников скорой помощи составили протоколы о распространении фейк-ньюс после их жалобы на невыплату президентских надбавок за работу с коронавирусными пациентами
В Златоусте Челябинской области в отношении сотрудников скорой помощи составили протоколы о распространении фейк-ньюс после их жалобы на невыплату президентских надбавок за работу с коронавирусными пациентами.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что в распространении фейковой информации подозревают семь сотрудников «скорой». В отношении четверых составлены протоколы.
Напомним, 6 июня работники скорой помощи Златоуста записали видеообращение, в котором сообщили, что обещанные президентом стимулирующие выплаты не получили «многие фельдшеры и водители». Они рассказали, что Минздрав Челябинской области не принял их жалобу со ссылкой на то, что сотрудники «не работают в специализированной бригаде». Сами сотрудники сообщили, что все бригады скорой помощи находятся в зоне риска и контактируют с больными COVID-19.