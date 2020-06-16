Член «Единой России» вышла из партии после получения штрафов за нарушение режима самоизоляции
В Москве член «Единой России Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии власти после получения штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина отметила, что это штраф стал своего рода триггером
В Москве член «Единой России Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии власти после получения штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина отметила, что это штраф стал своего рода триггером.
Светлана Быстрова рассказала «МБХ медиа», что получила штраф за нарушение режима самоизоляции и решила изучить эту тему. Ее интересовало, как в столице стало возможным штрафовать заболевших коронавирусом граждан без решения суда.
«Узнала, что именно «Единая Россия» проголосовала за этот закон в Мосгордуме. Все стало настолько очевидным, что уже оправданий себе ничего не замечать, не нашлось. Сначала повышение пенсионного возраста, потом эти поправки в Конституцию, и так далее», - заявила Светлана Быстрова.
Женщина считает, что «Единая Россия» ведет политику, направленную против простых людей. «И мне стало стыдно по-настоящему, что я член этой партии», - добавила москвичка.
Быстрова получила четыре штрафа за нарушение режима самоизоляции (по 4 тысячи рублей каждый). Один штраф ей выписали за неустановку приложения «Социальный мониторинг», а оставшиеся три штрафа – за выход из дома. Сама женщина говорит, что режим самоизоляции не нарушала.
«Стало просто страшно. В какой стране мы оказались, как можно людей просто в пыль превращать, если это нужно власти. Понимаете?» - отметила Светлана Быстрова.