Меню
Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
16 июня 15:55

В Петербурге членов УИК принуждают обзванивать пенсионеров и приглашать их на голосование по поправкам

С 10 июня членам участковых комиссий Выборгского района северной столицы тали поступать указания обзванивать жителей и спрашивать у них, примут ли они участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В Петербурге членов УИК принуждают обзванивать пенсионеров и приглашать их на голосование по поправкам
Фото: nsk.kp.ru

Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 22 Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Дорогостайский пожаловался в городской избирком на принуждение бюджетников и членов УИК обзванивать граждан пенсионного возраста с целью узнать, пойдут ли они голосовать 1 июля.

Виктор Дорогостайский рассказал, что с 10 июня членам участковых комиссий Выборгского района северной столицы стали поступать указания обзванивать жителей и спрашивать у них, примут ли они участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Адреса избирателей и номера их телефонов присылают из территориальной комиссии, расположенной в районной администрации, сообщает Znak.com.

Член ТИК отметил, что номера мобильных телефонов не относятся к числу сведений, обрабатываемых избирательными комиссиями, а адреса избирателей никак не соотносятся с адресами конкретных участковых комиссий. Фактически председатели и рядовые члены участковых комиссий участвуют в незаконном получении, использовании и распространении персональных данных.

В петербургском горизбиркоме в свою очередь заявили, что не давали указания проводить обзвон избирателей.

Znak.com сообщает, что обзвоном избирателей также занимаются сотрудники бюджетных организаций и сотрудники администраций районов Петербурга.

Материалы по теме
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Власти Бурятии выпустили агитационную газету с призывом голосовать за поправки в Конституцию
КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на проведение митинга против поправок в Конституцию
Сейчас на главной
«Как можно людей просто в пыль превращать»
Единая Россия
«Как можно людей просто в пыль превращать»
В Москве член «Единой России Светлана Быстрова сообщила о выходе из партии власти после получения штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина отметила, что это штраф стал своего рода триггером
Отдохнули? Теперь придется поработать
выходные
Отдохнули? Теперь придется поработать
Сенатор Андрей Кутепов предложил в следующем году сократить продолжительность новогодних и рождественских каникул в рамках поддержки экономики после пандемии коронавируса
Экс-омбудсмена приговорили к двум годам условно за мошенничество, которое он не совершал
алексей севастьянов
Экс-омбудсмена приговорили к двум годам условно за мошенничество, которое он не совершал
В Совете по правам человека при президенте отметили, что «коровье дело» войдет в историю современной России «как попытка наказать человека за его в прошлом чрезмерно активную правозащитную позицию»
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, у которых имеются на руках российские паспорта, смогут принять участие в голосовании
В США решили отказаться от лечения коронавируса противомалярийными препаратами
коронавирус
В США решили отказаться от лечения коронавируса противомалярийными препаратами
Управление по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пришло к выводу о недопустимости использования указанных препаратов в связи с угрозой сердечных осложнений
Авторская колонка
Спутник Ада - автомобиль LADA!
Все истинные бедствия происходят из боязни мнимых. Понятно, пить за рулем нельзя, НО?! Столкнулись две машины, двух разных миров, двух разных судебных систем. Одну производят в странах с высокой материальной ответственностью изготовителя и именно огромные судебные иски заставили максимально совершенствовать системы авто безопасности, в том числе Chrysler и его «Jeep Grand Cherokee»
Трунов Игорь
Twitter заблокировал страницу конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет Путин
лидеры россии
Twitter заблокировал страницу конкурса «Лидеры России», наблюдательный совет которого возглавляет Путин
«Лидеры России» это конкурс для менеджеров, которые претендуют на различные государственные должности. Победители конкурса составляют кадровый резерв
Империя Костюкова, или Как сделать миллионы на ЖКХ
расследование
Империя Костюкова, или Как сделать миллионы на ЖКХ
Пандемия коронавирусной инфекции, заставившая мобилизовать и экономику страны, и общество в целом, поставила в совершенно новые условия целый ряд отраслей и сфер жизни российского социума. Особая ответственность легла на врачей, транспортников... и службы ЖКХ
Россиян лишат права на благоприятную окружающую среду
экология
Россиян лишат права на благоприятную окружающую среду
Парламентарии хотят отменить ГЭЭ при строительстве наиболее опасных для природы объектов, в том числе мусоросжигательных заводов. Соответствующую норму обнаружили в пакете поправок к законопроекту о приоритетных стройках РЖД
КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на проведение митинга против поправок в Конституцию
акции протеста
КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на проведение митинга против поправок в Конституцию
Заявители выбрали дату после проведения Парада Победы, чтобы власти не смогли отказать им под предлогом запрета на проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусом
На телевидение - как на войну
государственная пропаганда
На телевидение - как на войну
На сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия редактора в Дирекцию информационных программ Первого канала. В графе «условия» работодатель указал в числе прочего «возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете»
В интернете в продаже появилась база с номерами карт и паспортов россиян с вывозных рейсов
защита персональных данных
В интернете в продаже появилась база с номерами карт и паспортов россиян с вывозных рейсов
На одном из форумов в интернете в продаже появилась база с данными 115 тысяч россиян, которых возвращали из разных стран на родину в разгар пандемии
Голосуй или будешь уволен
поправки в конституцию
Голосуй или будешь уволен
Сотрудник ГУП «Мосводосток», который подчиняется мэрии Москвы, сообщил о принуждении регистрироваться на портале mos.ru и подать заявку на участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Общество
От проведения Парадов Победы 24 июня отказались уже 13 российских городов
Более десяти российских городов отменили военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что Парады Победы в Москве и других крупных городах планируется провести 24 июня
В Татарстане судья за сутки рассмотрел 252 дела о нарушении режима изоляции
режим изоляции
В Татарстане судья за сутки рассмотрел 252 дела о нарушении режима изоляции
В Татарстане заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов за один день рассмотрел 252 протокола о нарушении режима самоизоляции. Это заседание прошло 27 мая
Мэр Москвы сообщил о начале нового этапа смягчения карантинных ограничений
режим изоляции
Мэр Москвы сообщил о начале нового этапа смягчения карантинных ограничений
Новый этап предполагает открытие летних веранд ресторанов и кафе, возобновления работы библиотек, музеев, выставочных залов, зоопарков, служб проката, риэлторских контор, консалтинговых и других агентств
Ученого обвинили в государственной измене после чтения лекций в Китае
госизмена
Ученого обвинили в государственной измене после чтения лекций в Китае
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 78-летнего ученого-специалиста по Арктике Валерия Митько. По версии ФСБ, ученый якобы продавал информацию о российских подводных лодках
Авторская колонка
«Как я провёл два лета»
13 июня я справил двухлетний юбилей своего пребывания в заключении. Вот и не верь суевериям… За это время я пришёл к твёрдому выводу, что нахождение в тюрьме не приносит никакой пользы, за исключением возможности много читать
Шестун Александр