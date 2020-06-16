В Петербурге членов УИК принуждают обзванивать пенсионеров и приглашать их на голосование по поправкам
С 10 июня членам участковых комиссий Выборгского района северной столицы тали поступать указания обзванивать жителей и спрашивать у них, примут ли они участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 22 Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Дорогостайский пожаловался в городской избирком на принуждение бюджетников и членов УИК обзванивать граждан пенсионного возраста с целью узнать, пойдут ли они голосовать 1 июля.
Виктор Дорогостайский рассказал, что с 10 июня членам участковых комиссий Выборгского района северной столицы стали поступать указания обзванивать жителей и спрашивать у них, примут ли они участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Адреса избирателей и номера их телефонов присылают из территориальной комиссии, расположенной в районной администрации, сообщает Znak.com.
Член ТИК отметил, что номера мобильных телефонов не относятся к числу сведений, обрабатываемых избирательными комиссиями, а адреса избирателей никак не соотносятся с адресами конкретных участковых комиссий. Фактически председатели и рядовые члены участковых комиссий участвуют в незаконном получении, использовании и распространении персональных данных.
В петербургском горизбиркоме в свою очередь заявили, что не давали указания проводить обзвон избирателей.
Znak.com сообщает, что обзвоном избирателей также занимаются сотрудники бюджетных организаций и сотрудники администраций районов Петербурга.