16 июня 15:27
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы до трех дней
Сенатор Андрей Кутепов предложил в следующем году сократить продолжительность новогодних и рождественских каникул в рамках поддержки экономики после пандемии коронавируса
Фото: pnp.ru
Сенатор Андрей Кутепов предложил в следующем году сократить продолжительность новогодних и рождественских каникул в рамках поддержки экономики после пандемии коронавируса.
Член Совета Федерации считает необходимым сократить новогодние каникулы до трех дней - с 1 по 3 января. Еще один выходной россиянам предоставят на Рождество – 7 января.
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту Андрей Кутепов указал, что сокращение каникул позволит компенсировать потери российской экономики от введения в 2020 году режима нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. «Нерабочий» режим в России длился больше месяца.