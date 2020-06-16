16 июня 14:58
В Назрани земельный конфликт завершился перестрелкой. Погибли четыре человека
В Назрани (республика Ингушетия) произошла перестрелка, в результате которой погибли, по меньшей мере, четыре человека и еще семь человек получили ранения. Один из погибших оказался участковым
В Назрани (республика Ингушетия) произошла перестрелка, в результате которой погибли, по меньшей мере, четыре человека и еще семь человек получили ранения.
Telegram-канал «112» сообщает, что один из погибших оказался участковым.
Согласно предварительной информации, двое местных жителей, которые являются братьями, не поделили землю. Конфликт перерос в перестрелку с участием 15 человек.